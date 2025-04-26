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Новый законопроект: статус ветерана для бывших узников концлагерей

Новый законопроект: статус ветерана для бывших узников концлагерей

Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев предложил законопроект о присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей, проживающим в России.

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