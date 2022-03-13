Стаалы – первое трио братьев в истории НХЛ с 1000 матчей у каждого

Стаалы – первое трио братьев в истории НХЛ с 1000 матчей у каждого. Сегодня свой 1000-й матч в НХЛ провел защитник «Детройта» Марк Стаал.

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