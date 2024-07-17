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БИБИРЕВО наш дом

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Освобожденную от самостроя территорию благоустроят на Гончарова

В Бутырском районе демонтировано ветхое строение в жилом секторе. Заброшенную постройку площадью 105,9 квадратного метра обнаружили инспекторы Госинспекции по недвижимости на улице Гончарова рядом с домом 11, строение 3.

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