Житель Ставрополья подозревается в незаконном получении сельскохозяйственного гранта

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка выявлен факт мошенничества, совершенного жителем Левокумского округа при получении сельскохозяйственной субсидии.
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