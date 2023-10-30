Замечающий сосед: как Кишинев копирует политику Украины

Майя Санду повела Молдавию по пути Украины и превращает ее в новую «анти-Россию», повторяя ту же логику политического процесса, которую начал Петр Порошенко и продолжил Владимир Зеленский: наступление на русский язык, милитаризация страны, попытка отстранить Молдавскую православную церковь от РПЦ.