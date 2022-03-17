В Ростове-на-Дону оперативники задержали подозреваемых в серии краж катализаторов

Из разных районов города в полицию поступили сообщения о кражах автозапчастей. Фигуранты действовали в ночное время, их основной добычей были кроссоверы импортного производства, оставленные на не охраняемых автостоянках в жилых районах города Ростова-на-Дону.
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