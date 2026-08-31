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Биотехнологии как новый фронт: от генной терапии до персонализированных лекарств

Биотехнологии как новый фронт: от генной терапии до персонализированных лекарств

Биотехнологии стремительно превращаются в локомотив современной медицины, кардинально меняя подходы к лечению онкологических, орфанных и других тяжелых заболеваний.

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