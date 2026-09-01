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Тульские новости

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В Туле на торги выставили участок компании-банкрота

В Туле на торги выставили участок компании-банкрота

Согласно данным, участок расположен в деревне Ивановка Ленинского района. Его общая площадь равняется 22,6 тысячам квадратных метров.

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