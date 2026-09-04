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Сайт города Караганды

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Более 1200 молодых людей призовут в армию из Карагандинской области

Более 1200 молодых людей призовут в армию из Карагандинской области

Осенняя призывная кампания в Казахстане стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря. В Карагандинской области на воинскую службу планируют направить более 1200 молодых людей, передает inKaragandy.

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