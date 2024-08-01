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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комличенко интересны матчи Кубка России: «Больше болельщиков приходит, атмосфера другая, когда больше народа. Ну и посмотреть на ближайший резерв можно» 

Форвард «Ростова» высказался после игры 1-го тура в Пути РПЛ с «Локомотивом» (0:1). — Насколько интересны матчи Кубка на этой стадии — по сравнению с чемпионатом? — Конечно, интересны.

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