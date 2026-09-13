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Прораб Днепропетровщины

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Часть квартир в Украине подешевела на 30%: война переписала правила рынка недвижимости

Часть квартир в Украине подешевела на 30%: война переписала правила рынка недвижимости

Украинский рынок жилья переживает необычную трансформацию: теперь покупатель выбирает квартиру не только по площади, ремонту и району.

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