Общественники попросили проверить «Би-2» на факт государственной измены

Организация «Зов Народа» обратилась к Генпрокуратуре, Следственному комитету и Министерству культуры с просьбой проверить группу «Би-2» на факт государственной измены и признать участников коллектива спонсорами терроризма.
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