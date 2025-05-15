Рейс навылет

Два года назад Лукас Рейес (Джош Хартнет) работал на американские спецслужбы в Бангкоке, а потом как-то раз у него сдали нервы, и он совершил некий проступок, за который его не только выгнали с работы и внесли во всевозможные черные списки, так за ним еще и постоянно охотятся всякие темные личности, от которых он отбивается с большим трудом.