Аргументы недели

98 688 подписчиков

В Пекине футбольные болельщики, поклонники Лионеля Месси «отменили» тренировку сборной Аргентины

В Пекине футбольные болельщики, поклонники Лионеля Месси «отменили» тренировку сборной Аргентины

Сборная Аргентины по футболу с нападающим Лионелем Месси прибыла в Пекин и сыграет в товарищеском матче со сборной Австралии 15 июня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх