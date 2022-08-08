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Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леонардо Ло застрелили в Бразилии

Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло убит во время вечеринки в одном из клубов Сан-Паулу.

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