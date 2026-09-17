Вдова Пиманова завершила его последнюю режиссерскую работу

Историческая драма «Охота на императора» является последней работой режиссера Алексея Пиманова. После его кончины, вдова завершила фильм, прилагая все усилия, чтобы довести это произведение до зрительской аудитории.
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