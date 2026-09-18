Паулина Андреева и Иван Янковский в сериале «Тяжелый люкс»: кадры со съемок и подробности сюжета

Рассказываем, о чем будет новая криминальная драма и кто еще вошел в актерский состав проекта. Паулина Андреева в сериале «Тяжелый люкс» Онлайн-кинотеатр WinkПаулина Андреева и Иван Янковский исполнили главные роли в новом сериале «Тяжелый люкс»: съемочный процесс криминальной драмы официально завершен, а в сети уже появились первые кадры из проекта.