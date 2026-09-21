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Газета.ру

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Вице-спикер Бабаков: состояние Миронова адекватное, он активно участвует в жизни СР

Вице-спикер Бабаков: состояние Миронова адекватное, он активно участвует в жизни СР

Состояние лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова «более чем адекватное», он активно участвует в работы партии.

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