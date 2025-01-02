Вспышку сифилиса зафиксировали в титулованном футбольном клубе Аргентины

Вспышку сифилиса зафиксировали в титулованном аргентинском клубе «Бока Хуниорс», заболевание уже подтвердилось у трех футболистов, написал на своей странице с социальной сети X* журналист Федерико Флауэрс.
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