Четвероногие поклонники Месси

Тринадцать "болельщиков" сборной Аргентины бродят по улицам Буэнос-Айреса, гордо демонстрируя символику своей команды, но на самом деле это домашние собаки, которые уже стали настоящими звездами в соцсетях.
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