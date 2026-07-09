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Четвероногие поклонники Месси

Четвероногие поклонники Месси

Тринадцать "болельщиков" сборной Аргентины бродят по улицам Буэнос-Айреса, гордо демонстрируя символику своей команды, но на самом деле это домашние собаки, которые уже стали настоящими звездами в соцсетях.

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