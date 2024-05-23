Следователей СК будут судить по делу о крупнейших в истории России взятках

В ближайшее время в суд поступит дело о крупнейших в истории современной России взятках. Фигурантом является бывший глава следственного отдела СК России по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, сообщил «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии