В Галушкинской школе состоялась торжественная линейка, посвященная "Последнему школьному звонку". На линейке выступали гости: представитель администрации Новоаннинского муниципального района Ламтева А.
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В Галушкинской школе состоялась торжественная линейка, посвященная "Последнему школьному звонку". На линейке выступали гости: представитель администрации Новоаннинского муниципального района Ламтева А.