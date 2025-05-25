Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян проинформировала о том, что из-за своих недавних речей, которые многие сочли возмутительными, лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начал постепенно скатываться к 19-тому веку и привычным для него настроениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии