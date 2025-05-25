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Симоньян заявила, что Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век

Симоньян заявила, что Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век

Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян проинформировала о том, что из-за своих недавних речей, которые многие сочли возмутительными, лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начал постепенно скатываться к 19-тому веку и привычным для него настроениям.

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