Симоньян заявила, что Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век

Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян проинформировала о том, что из-за своих недавних речей, которые многие сочли возмутительными, лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начал постепенно скатываться к 19-тому веку и привычным для него настроениям.