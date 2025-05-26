В Чувашии школьница на «Последнем звонке» публично обвинила директора в буллинге: что известно

В Чувашии разгорелся скандал из-за выступления на «Последнем звонке» ученицы одной из местных школ. Девочка, обращаясь к присутствующим с речью, прилюдно пожаловалась на поведение директора учебного заведения, обвинив последнюю в буллинге.