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Путин дал сигнал к снижению ключевой ставки ЦБ РФ

Путин дал сигнал к снижению ключевой ставки ЦБ РФ

Ключевая ставка Центробанка России должна снизиться, судя по макроэкономическим показателям. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

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