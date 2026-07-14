Путин дал сигнал к снижению ключевой ставки ЦБ РФ

Ключевая ставка Центробанка России должна снизиться, судя по макроэкономическим показателям. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
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