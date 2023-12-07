Кто обогреет и накормит зимой? На фоне угроз из Вашингтона Россия "поглощает" рынки недружественных стран

Наталия, очень ценю ваше мнение, и очень хочется в 2030-м году увидеть, что ваши предсказания сбылись, и по этому поводу через 6 лет накрыть вкуснейший стол и отметить это грандиозное событие!!!

Natalija Osminina

Так речь о 2030 годе зашла только потому, что эта цифра стояла в статье)) На самом деле все случится гораздо раньше. Оно УЖЕ случается. Только ЗА СЦЕНОЙ. А на сцене бьют в военные барабаны и победные литавры, визжат какие-то клоуны о том, что они сейчас завалят Россию)), а ЗА сценой глобалисты обделывают свои делишки. И к тому моменту, как клоунов выгонят взашей, распахнется в глубине сцены занавес, и все окажутся в новом мире. Типа, оба на, переворот! Так он же готовился годами! А никто не видел. Наподобие нападения ХАМАС на Израиль)) Мы просто слепы как черви.