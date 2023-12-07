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Кто обогреет и накормит зимой? На фоне угроз из Вашингтона Россия "поглощает" рынки недружественных стран

Кто обогреет и накормит зимой? На фоне угроз из Вашингтона Россия "поглощает" рынки недружественных стран

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ На минувшей неделе в Госдепе США заявили, что намерены к 2030 году добиться сокращения минимум вдвое доходов России от продажи углеводородов и особенно СПГ.

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Комментарии
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Геннадий Б
Наталия, очень ценю ваше мнение, и очень хочется в 2030-м году увидеть, что ваши предсказания сбылись, и по этому поводу через 6 лет накрыть вкуснейший стол и отметить это грандиозное событие!!!
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16 час.
Natalija Osminina
Так речь о 2030 годе зашла только  потому, что эта цифра стояла в статье)) На самом деле все случится гораздо раньше. Оно УЖЕ случается. Только ЗА СЦЕНОЙ. А на сцене бьют в военные барабаны и победные литавры, визжат какие-то клоуны о том, что они сейчас завалят Россию)), а ЗА сценой глобалисты обделывают свои делишки. И к тому моменту, как клоунов выгонят взашей, распахнется в глубине сцены  занавес,  и все окажутся в новом мире. Типа, оба на, переворот! Так он же готовился годами! А никто не  видел. Наподобие нападения ХАМАС на Израиль)) Мы просто слепы как черви.
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16 час.
Валерий Михайлов
А где нам крабы
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9 час.

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