Сергей Собянин утвердил планы развития навигации в городском транспорте Москвы

Все виды городского транспорта будут приведены к единым стандартам навигации Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с Правительством Москвы рассмотрел доклад заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова о развитии транспортной навигации.