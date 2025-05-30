Группировка СеверВС РФ захватила в Сумской области украинский детектор дронов laquo.Группировка «Север» ВС РФ захватила в Сумской области украинский детектор дронов «Сахарок», который в западных СМИ называют легендарным, рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Витязь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии