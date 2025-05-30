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Бойцы РФ впервые захватили дрон-детектор ВСУ «Сахарок»

Бойцы РФ впервые захватили дрон-детектор ВСУ «Сахарок»

Группировка СеверВС РФ захватила в Сумской области украинский детектор дронов laquo.Группировка «Север» ВС РФ захватила в Сумской области украинский детектор дронов «Сахарок», который в западных СМИ называют легендарным, рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Витязь».

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