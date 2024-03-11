Принудительная украинизация при Сталине: русины, Воронеж, Политбюро

Виктор Станкевич

По хрущёвской амнистии освободили и последнего лидера УПА* Василя Кука. Преемник Шухевича отсидел всего 6 лет и вернулся в Киев. Его устроили на работу в Центральном государственном историческом архиве УССР и Институте истории АН УССР. Говорят, вся местная партийная элита тайком ручкалась с Куком. А он ещё тогда проповедовал, что украинским националистам надо менять тактику: «Притвориться добропорядочными советскими гражданами и внедряться, занимать руководящие посты в партийном и советском аппарате, в органах культуры, просвещения, воспитывать молодёжь в национальном духе». Пока существовал СССР, за Куком присматривал КГБ. А он и не скрывал, что сотрудничает с «конторой». Но уже в 90-х в незалежной Украине издавались его работы об истории экстремистской организации, элиты встречались с ним не тайно, а нарочито показательно. Василь Кук официально стал героем, дожил в почёте до 94 лет, а теперь на его родине стоит памятник бывшему лидеру ОУН*. Вольготная жизнь и удачное внедрение бандеровцев особенно удачно шло, когда Хрущёву удалось поставить во главе ЦК компартии Украины не скрывающего своих националистических взглядов Петра Шелеста. Именно при нём в 1970 г. начал карьеру в аппарате ЦК КПУ будущий первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. В 1991-м, когда в Верховной раде зашла речь об «освободительной миссии» ОУН – УПА*, он с гордостью признался, что и сам в детстве, когда жил в селе под Ровно, носил в лесной схрон продуктовые передачи бандеровцам. *Организация, запрещённая в РФ.