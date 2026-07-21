ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Скоро! Корональная дыра от полюса до полюса на Солнце: поток плазмы точно настигнет Землю

Скоро! Корональная дыра от полюса до полюса на Солнце: поток плазмы точно настигнет Землю

Это лето пока было спокойным в плане геомагнитной обстановки, но ситуация меняется, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии