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Пелоси: Вэнс станет президентом США в случае внезапной смерти Трампа

Пелоси: Вэнс станет президентом США в случае внезапной смерти Трампа

Экс-спикер американского парламента Нэнси Пелоси обратилась к гражданам с призывом не поддерживать участника президентской гонки Дональда Трампа из-за того, что при его кончине лидером Соединённых Штатов Америки окажется Джей-Ди Вэнс.

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