Деиндустриализация ЕС — не самый худший вариант для нас, но кому будем газ продавать?

Заместитель председателя правительства России Алексей Овчук заявил, что в Европе происходит деиндустриализация, но Россию это не устраивает, поскольку у России и Европы традиционно были взаимовыгодные отношения.
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