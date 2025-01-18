Минфин США будет тратить «заначки»

ФРС играет ставками. Рост доходности UST, видимо все же не очень нравится ФРС, на неделе они выдали занимательную комбинацию: погасились инфляционные линкеры (TIPS) на $34 млрд, но взамен этого ФРБ Нью-Йорка купил классические облигации Минфина на $18 млрд, сделал своеобразный своп — небольшая интервенция в изменение структуры кривой ставок/инфляционных ожиданий.