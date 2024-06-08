Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование убийства певца Игоря Талькова

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана.
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