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Опрос Mail: 70% россиян поддержали идею ограничить выезд чиновников за границу

Опрос Mail: 70% россиян поддержали идею ограничить выезд чиновников за границу

Большинство россиян (70%) поддерживают идею законодательно ограничить выезд российских чиновников за рубеж во время СВО на фоне критики врио главы Курской области Александра Хинштейна в адрес местной чиновницы за ее отпуск в Индии.

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