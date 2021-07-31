Не люди, а "безмозглые бараны". Депутат перешёл грань и не был наказан

Время узнать правду!ПолитикаНе люди, а "безмозглые бараны". Депутат перешёл грань и не был наказан В России действует закон об оскорблении власти, когда можно получить не только штраф, но и реальный срок.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоГнать в шею!!!Владимир ДомнинЧто взъелись на человека за откровенность? У всей ЕР такое отношение к людям, и только отдельные "честные" открыто об этом говорят.Рожденный СССРКакие такие бараны? https://youtu.be/IyDiozyE6NkАИАндрей Ивановтак это не спрашивая прививают только баранов и коров ну и наверное , простите Аминова , а у нормальных людей есть мозги и они сами вправе решать , прививаться им или нетсаша дмитренкопронька-крыса!!! депутат истину сказал!!!!!!!!Meerflyegerrсаша дмитренко - баран. "...депутат истину сказал!!!!!!!!..."(с) ;-)Комментировать
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