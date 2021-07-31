Время узнать правду!

7 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Иноземцев
    ---------- ВОПРОС к автору и его собеседнику (Константин Ордов) ---------- Человек, работающий официально за МРОТ и п...Власть боится нак...
  • Александр Иноземцев
    ---------- Возможно... Вы НЕ ЗНАЕТЕ 😉 ---------- Площадь Сингапура составляет 728,3 км² (2020 год). Население в 6 12...Власть боится нак...
  • Юрий Ded
    В любой стране и при любой власти или системе были голодные и сирые ( не считая людей с ограниченными возможностями )...Власть боится нак...

Не люди, а "безмозглые бараны". Депутат перешёл грань и не был наказан

Не люди, а "безмозглые бараны". Депутат перешёл грань и не был наказан

В России действует закон об оскорблении власти, когда можно получить не только штраф, но и реальный срок.

Вернуться к статье
63
Обсудить
Владимир Сиденко
Гнать в шею!!!
Владимир Домнин
Что взъелись на человека за откровенность? У всей ЕР такое отношение к людям, и только отдельные "честные" открыто об этом говорят.
Рожденный СССР
Какие такие бараны? https://youtu.be/IyDiozyE6Nk
Андрей Иванов
так это не спрашивая прививают только баранов и коров ну и наверное , простите Аминова , а у нормальных людей есть мозги и они сами вправе решать , прививаться им или нет
саша дмитренко
пронька-крыса!!! депутат истину сказал!!!!!!!!
Meerflyegerr
саша дмитренко - баран. "...депутат истину сказал!!!!!!!!..."(с) ;-)

Картина дня

наверх