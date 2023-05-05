Смехотерапия

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  • Владимир
    Читаю и плачу... Очень похожая ситуация с моим мальчиком. Моего таланта не хватило, чтобы увидеть в нём брльшого учён...Неспособный
  • Алина Белова
    После грозы
  • Ирина Чещина
    аххаха!!!! А ведь в (кажется) Мордовии глава республики примерно так вакцинацию провёл в начале пандемии ))))))Запретный плод

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