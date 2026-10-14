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SPLETNIK

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Рэпера Navai задержали с наркотиками в Казахстане

Рэпера Navai задержали с наркотиками в Казахстане

31-летнего рэпера Navai задержали с наркотиками в Казахстане. 13 октября в ходе проверки его автомобиля полиция изъяла наркотическое средство, а самого артиста поместили в изолятор временного содержания.

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