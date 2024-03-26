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В России выросли объемы платных медицинских услуг

В России выросли объемы платных медицинских услуг

В 2023 году продажи в сегменте платной медицины в России увеличились на 34% по сравнению с 2022-м. Наиболее востребованными медуслугами стали лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования, включая УЗИ.

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