Котельники записали обращение к президенту

«Мы будем жить здесь, а не вы!» — жители Котельников выступили одним фронтом с правоохранителями. Котельники можно назвать многострадальным подмосковным городом уже давно — то и дело оттуда приходят тревожные новости, главные герои которых трудолюбивые иностранные специалисты: разгул криминала, незаконные торговля и другие сферы услуг — местные жители постоянно фиксируют нарушения.