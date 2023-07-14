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Котельники записали обращение к президенту

Котельники записали обращение к президенту

«Мы будем жить здесь, а не вы!» — жители Котельников выступили одним фронтом с правоохранителями. Котельники можно назвать многострадальным подмосковным городом уже давно — то и дело оттуда приходят тревожные новости, главные герои которых трудолюбивые иностранные специалисты: разгул криминала, незаконные торговля и другие сферы услуг — местные жители постоянно фиксируют нарушения.

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Комментарии
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виктор матвеев
Уверен, президент и пальцем не пошевелит чтобы защитить своих сограждан от нашествия мигрантов, в России привычнее действовать по принципу &quot;бей (гноби) своих чтобы чужие боялись&quot;.
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13 час.

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