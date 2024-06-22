ЕС пообещало Германии 3,2 млрд евро на строительство сети трубопроводов для водорода Европейская комиссия одобрила план поддержки строительства основной водородной сети (HCN) на территории Германии.
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ЕС пообещало Германии 3,2 млрд евро на строительство сети трубопроводов для водорода Европейская комиссия одобрила план поддержки строительства основной водородной сети (HCN) на территории Германии.
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