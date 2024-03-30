Министр посольства КНР Сунь Вэйдун поддержал Россию в борьбе с терроризмом

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» стал трагедией для всего мира. Об этом в комментарии «360» заявил полномочный министр посольства Китая в Москве Сунь Вэйдун, прибывший возложить цветы к стихийному мемориалу.
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