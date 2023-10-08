Amazon пытается угнаться за Starlink при помощи «проекта Койпера»

Amazon буквально пару дней назад успешно запустила два спутника-прототипа в рамках своего «проекта Койпера», подразумевающего создание собственной спутниковой группировки для обеспечения доступа спутникового интернетаУ Илона Маска появился конкурент.
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