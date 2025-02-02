Канада пригрозила США «реальными» последствиями после введения пошлин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что граждане США столкнуться с «реальными» последствиями после решения американского президента Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Канады, 1 февраля сообщает CTV News.
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