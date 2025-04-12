Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Суд не стал арестовывать рабовладельцев из Азербайджана

Суд не стал арестовывать рабовладельцев из Азербайджана

Новокузнецкий суд принял решение не арестовывать мигрантов-рабовладельцев из Азербайджана. Они 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабствеВ Новокузнецке семейство мигрантов из Азербайджана - Байрам, Джейхун и Эльчин В.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
В России полный БЕСПРЕДЕЛ!!!
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5 час.
F I
тошниловка
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3 час.
Валерий Самойлов
А..., простых людей можно держать безнаказанно в рабах, можно в оправдание сказать что это &quot;бичи&quot; но вот если бы кого-то из судей или чиновников..., тогда бы точно засудили и дали бы по максимуму тюрьмы!...
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8 мин.
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