МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мир впервые за долгое время остался без договорно-правовой базы в области стратегической стабильности и ядерного разоружения, что чрезвычайно опасно.
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