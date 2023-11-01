Американцы поняли, что их знаменитый танк M1 Abrams безнадежно отстал от китайских

Эксперты из США пришли к печальным для себя выводам, а Поднебесная снабжает своей бронетехникой многие страны Дмитрий Капустин На фото: китайский солдат НОАК представляет модель основного боевого танка ZTZ99.
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