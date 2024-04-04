Ozon открыл предпринимателям возможность продавать свежие продукты на маркетплейсе

Ozon открыл возможность бизнесу продавать свежие продукты на маркетплейсе. Продавать их на площадке смогут как уже действующие продавцы маркетплейса, так и те, кто ранее не вел онлайн-бизнес, например, пекарня у дома или овощная лавка.