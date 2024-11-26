Хоррор-квесты положительно повлияли на иммунитет

Страх традиционно считается отрицательной эмоцией, но в некоторых случаях полезен для здоровья. Например, ранее ученые выяснили, что просмотр фильмов ужасов способствует сжиганию калорий, укреплению иммунитета и снижает уровень стресса.
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