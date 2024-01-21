Выброшенный из поезда кот по кличке Твикс ехал по билету, а проводницы знали, что животное едет с пассажиром, рассказал в беседе с РЕН ТВ хозяин погибшего питомца Эдгар Гайфуллин.
Хозяин выброшенного из поезда Твикса: проводница знала, чей это кот
Комментарии
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v
viach
🥸А я не осуждаю проводницу за то, что выбросила кота! Кто как не хозяин должен был его контролировать! Что, раз билет коту купил, можно не контролировать это НЕ РАЗУМНОЕ животное? В конце концов кот не знал людских правил поведения в вагоне! Лишив кота своего контроля, хозяин его сам виноват в его смерти!
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16 час.
Лиза
А я считаю это жестокостью, вышвырнуть животинку на мороз, а если бы ей навстречу попался ребенок и его туда же?А что она когда проверяла билеты не видела переноску, не знала в каком купе хозяин и документы на животное наверное проверила.
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14 час.
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