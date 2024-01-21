Хозяин выброшенного из поезда Твикса: проводница знала, чей это кот

v

viach

🥸А я не осуждаю проводницу за то, что выбросила кота! Кто как не хозяин должен был его контролировать! Что, раз билет коту купил, можно не контролировать это НЕ РАЗУМНОЕ животное? В конце концов кот не знал людских правил поведения в вагоне! Лишив кота своего контроля, хозяин его сам виноват в его смерти!